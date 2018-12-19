День Святого Николая Крым встретит усилением ветра

19 Дек. 08:13 2018-12-20T13:02:57+03:00

Изменить размер текста: A A

В Крыму 19 декабря ухудшатся погодные условия.

Как сообщили в крымском гидрометцентре, в День Святого Николая ожидается усиление северо-восточного ветра до 20-25 м/с.

- МЧС Республики Крым обращает внимание жителей и гостей Крыма на необходимость соблюдения мер безопасности! - заявил глава ведомства Сергей Шахов.

Он призвал крымчан закрывать окна и балконы, держаться подальше от рекламных щитов и линий электропередач, а также не находиться вблизи крупных деревьев. Парковать рядом автомобили тоже не стоит.