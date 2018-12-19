2018-12-20T13:02:57+03:00
Общество

День Святого Николая Крым встретит усилением ветра

В МЧС призвали соблюдать меры безопасности
Анастасия ЖУКОВА
Поделиться:
Порывы ветра будут достигать 20-25 метров в секунду.Порывы ветра будут достигать 20-25 метров в секунду.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
Изменить размер текста:

В Крыму 19 декабря ухудшатся погодные условия.

Как сообщили в крымском гидрометцентре, в День Святого Николая ожидается усиление северо-восточного ветра до 20-25 м/с.

- МЧС Республики Крым обращает внимание жителей и гостей Крыма на необходимость соблюдения мер безопасности! - заявил глава ведомства Сергей Шахов.

Он призвал крымчан закрывать окна и балконы, держаться подальше от рекламных щитов и линий электропередач, а также не находиться вблизи крупных деревьев. Парковать рядом автомобили тоже не стоит.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Севастополе продавец заплатил за некачественный телефон 188 тысяч рублей
Двое мужчин отравились угарным газом в гараже в Севастополе
600 абонентов под Симферополем все еще сидят без света
В Крыму к концу 2018 года прогнозируют исполнение ФЦП на 93%
В Крыму нашли 800 бутылок поддельного алкоголя
Погода в Крыму на 20 декабря: днем до +5 и сильный ветер
Жители Симферополя и района остались без света из-за нарушения на линии
На трассе «Симферополь-Армянск» перевернулся военный грузовик
В симферопольском «Старом городе» хотят снести ветхое жилье
В центре Симферополя водитель троллейбуса сбил пешехода
В Крыму у 230 населенных пунктов утверждены генеральные планы
Верховный суд Крыма уменьшил срок ареста моряка ВМСУ на один день
На набережной Ялты в девятый раз пройдет парад Дедов Морозов