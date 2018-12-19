День Святого Николая Крым встретит усилением ветра
В МЧС призвали соблюдать меры безопасности
Порывы ветра будут достигать 20-25 метров в секунду.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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В Крыму 19 декабря ухудшатся погодные условия.
Как сообщили в крымском гидрометцентре, в День Святого Николая ожидается усиление северо-восточного ветра до 20-25 м/с.
- МЧС Республики Крым обращает внимание жителей и гостей Крыма на необходимость соблюдения мер безопасности! - заявил глава ведомства Сергей Шахов.
Он призвал крымчан закрывать окна и балконы, держаться подальше от рекламных щитов и линий электропередач, а также не находиться вблизи крупных деревьев. Парковать рядом автомобили тоже не стоит.