Крымчанин сбил на машине судебного пристава, который пришел изъять его имущество

19 Дек. 08:23 2018-12-19T08:43:09+03:00

Мужчина хотел избежать конфискации имущества и не придумал ничего лучше, как сбить пристава Фото: Анастасия ЖУКОВА

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В Раздольненском районе крымчанин специально сбил судебного пристава на своем автомобиле. Пристав пришел "в гости" к мужчине для конфискации его имущества в рамках исполнительного производства. Жителю Раздольненского района не захотелось расставаться с вещами, вот он и решил "припугнуть" сотрудника УФССП.

В Следственном комитете подчеркивают: процедура изъятия имущества была совершенно законной, у пристава на руках были необходимые бумаги.

- Для препятствия деятельности должностного лица, мужчина на имеющимся у него в пользовании транспортном средстве совершил наезд на судебного пристава, - сообщили в СКР. - С целью установления всех обстоятельств, а также сбора доказательственной базы проводится комплекс необходимых процессуальных и следственных действий.

Мужчина хотел избежать конфискации имущества в рамках исполнительного производства и "заработал" на уголовное дело - по ч. 1 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти не опасного для жизни или здоровья). Теперь "жадный" крымчанин может сесть в тюрьму на срок до пяти лет.