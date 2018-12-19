Нерадивого подрядчика в Крыму оштрафовали почти на 5 миллионов за плохой ремонт больницы
Подрядчика, который плохо отремонтировал кровлю Судакской городской больницы, оштрафовали на 4,7 млн рублей.
Нарушения выявила прокурорская проверка. Подрядчик должен был выполнить капитальный ремонт кровли в здании стационара горбольницы, но необходимые работы "произвел ненадлежаще и не в полном объеме".
Надзорное ведомство возбудило в отношении юрлица дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ - "бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных госконтрактом, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества".
Дело рассматривал мировой судья. Он согласился с мнением прокуратуры и оштрафовал исполнителя на 4,7 млн рублей. А доделывать работу нерадивых "мастеров" пришлось уже другим людям.
- В настоящее время работы по объекту завершены иным подрядчиком, - заключили в пресс-службе надзорного ведомства.