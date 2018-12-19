2018-12-20T13:01:22+03:00
Общество

Нерадивого подрядчика в Крыму оштрафовали почти на 5 миллионов за плохой ремонт больницы

Строители должны были привести в порядок кровлю в стационаре, но не сделали этого
Анастасия ЖУКОВА
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Нарушения обнаружили во время прокурорской проверки.Нарушения обнаружили во время прокурорской проверки.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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Подрядчика, который плохо отремонтировал кровлю Судакской городской больницы, оштрафовали на 4,7 млн рублей.

Нарушения выявила прокурорская проверка. Подрядчик должен был выполнить капитальный ремонт кровли в здании стационара горбольницы, но необходимые работы "произвел ненадлежаще и не в полном объеме".

Надзорное ведомство возбудило в отношении юрлица дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ - "бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных госконтрактом, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества".

Дело рассматривал мировой судья. Он согласился с мнением прокуратуры и оштрафовал исполнителя на 4,7 млн рублей. А доделывать работу нерадивых "мастеров" пришлось уже другим людям.

- В настоящее время работы по объекту завершены иным подрядчиком, - заключили в пресс-службе надзорного ведомства.

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