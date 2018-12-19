Четыре авиарейса Москва-Симферополь задерживаются из-за плохой погоды в Крыму

19 Дек. 10:11 2018-12-19T10:47:02+03:00

Самолеты еще не вылетели из Москвы Фото: Надежда ДАЦЮК

Пока что задержка составляет около получаса

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На прилет в аэропорт "Симферополь" задерживается четыре рейса из Москвы.

- Сейчас задерживается 4 рейса на прилет из Москвы в связи с неблагоприятными погодными условиями в аэропорту "Симферополь". Все самолеты находятся в аэропортах отправления и ожидают улучшения погоды для того, чтобы вылететь в Крым, - сообщил "КП-Крым" директор по взаимодействию с органами власти и связям с общественностью аэропорта Игорь Лаптев.

По его словам, задержка пока некритичная, составляет около получаса.

- Но поскольку самолеты находятся еще в Москве, задержка может составить около 2-2,5 часов, - уточнил Лаптев.