Четыре авиарейса Москва-Симферополь задерживаются из-за плохой погоды в Крыму
Пока что задержка составляет около получаса
Самолеты еще не вылетели из МосквыФото: Надежда ДАЦЮК
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На прилет в аэропорт "Симферополь" задерживается четыре рейса из Москвы.
- Сейчас задерживается 4 рейса на прилет из Москвы в связи с неблагоприятными погодными условиями в аэропорту "Симферополь". Все самолеты находятся в аэропортах отправления и ожидают улучшения погоды для того, чтобы вылететь в Крым, - сообщил "КП-Крым" директор по взаимодействию с органами власти и связям с общественностью аэропорта Игорь Лаптев.
По его словам, задержка пока некритичная, составляет около получаса.
- Но поскольку самолеты находятся еще в Москве, задержка может составить около 2-2,5 часов, - уточнил Лаптев.