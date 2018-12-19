Сегодня крымский суд рассмотрит апелляции задержанных украинских моряков
Жалобы подали пятеро военнослужащих
С подписью типа ранее суд в Симферополе взял всех моряков под арестФото: Анастасия ЖУКОВА
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В Верховном суде Республики Крым сегодня рассмотрят апелляционные жалобы пяти украинских моряков, задержанных в Керченском проливе за незаконное пересечение российской границы. (ред.)
Военнослужащие ВМСУ Юрий Будзыло, Виктор Беспальченко, Сергей Цыбизов, Владимир Варимез и Андрей Опрыско обжаловали избранную им ранее меру пресечения - арест.
Сами моряки находятся в московском СИЗО "Лефортово", они будут принимать участие в процессе с помощью видеоконференцсвязи.