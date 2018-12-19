2018-12-19T11:28:17+03:00
Общество

На главной елке Симферополя загорятся праздничные огни 19 декабря

Там будет работать благотворительная ярмарка
Александра КОРШУНОВА
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19 декабря состоится торжественное открытие новогодней елки в Симферополе19 декабря состоится торжественное открытие новогодней елки в СимферополеФото: Анастасия КУРДЮКОВА
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Вечером 19 декабря на площади Ленина состоится праздничное открытие новогодней елки. На ней загорятся и яркие новогодние огни. Об этом рассказала заместитель главы администрации крымской столицы Алла Пацинко.

Праздничные мероприятия на главной площади города стартуют в 18.00 в День Святого Николая.

Но уже с 12.00 на площади Ленина начнется благотворительная ярмарка и концерт. Жители столицы смогут приобрести детские открытки, а все эти средства передадут на лечение нуждающимся ребятам.

- С 16.00 до 18.00 будет организована анимационная программа для детей, выступят лучшие творческие коллективы города, состоится театрализованное представление с участием Святого Николая и Деда Мороза, - добавила Пацинко.

Напомним, в субботу, 22 декабря, пройдет предновогодняя сельскохозяйственная ярмарка. В этот день будут курсировать бесплатные автобусы.

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