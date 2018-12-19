2018-12-19T11:37:26+03:00
Общество

Улицу Авиационную в Симферополе открыли для движения автомобилей

На ней закончились ремонтные работы
Александра КОРШУНОВА
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В Симферополе завершились дорожные работы на улице Авиационной. Теперь она открыта для проезда автомобилей.

Как сообщила глава администрации Симферополя Наталья Маленко, по этому объекту, как и по ряду других, есть определенные недочеты.

Всего проводятся работы на 16 улицах крымской столицы.

- Недочеты касаются обустройства тротуаров и наведения порядка вокруг зоны строительства, благоустройства прилегающих территорий. У нас очень серьезный вопрос ограждения от «Ассорти» до площади Советской. Со всеми этими недочетами мы выходим на "финишную прямую", выставляем завтра претензии подрядчикам, и взаимными усилиями будем завершать все необходимые работы, - подчеркнула Маленко.

Напомним, ремонт дорог в Симферополе должен завершиться 20 декабря.

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