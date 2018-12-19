2018-12-20T12:52:42+03:00
Общество

Маленко озвучила, кого хочет сделать заместителем главы администрации Симферополя

Кандидатуру Свириденко она предложит дерутатам горсовета
Надежда ДАЦЮК
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Нового зама назначат 21 декабря.Нового зама назначат 21 декабря.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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Глава администрации Симферополя Наталья Маленко определилась с именем своего первого заместителя. Она намерена предложить депутатам горсовета кандидатуру Татьяны Свириденко.

- В пятницу я буду ходатайствовать перед депутатами городского совета, чтобы утвердили Свириденко Татьяну Олеговну первым замом, как я и говорила изначально, – сообщила Маленко.

Татьяна Свириденко раньше работала управляющей делами аппарата Симферопольского горсовета. 16 ноября депутаты согласовали ее назначение на должность заместителя главы администрации.

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