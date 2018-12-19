2018-12-19T13:27:35+03:00
Общество

В Крыму провели учения боевые расчеты дивизиона С-400

Они поразили цель условного противника
Александра КОРШУНОВА
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В Крыму провели учения по противовоздушной обороне боевые расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф».

Как сообщили в пресс-службе Черноморского флота, комплексы отработали «свертывание пусковых и радиолокационных установок в районе дислокации и перебазирование в новые позиционные районы».

Также сделали топографическую привязку и сориентировали комплексы на местности. Далее технику привели в боевой режим и начали собирать данные о воздушной обстановке.

- При совершении марша прикрытие колонны от воздушного нападения условного противника осуществляли расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь», - добавили в пресс-службе.

Для того чтобы отработать «маскировку» при смене позиций, вся операция проходила с применением дымовых средств и пиротехники.

В итоге боевые расчеты поразили найденную цель, которая имитировала воздушное нападение условного противника.

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