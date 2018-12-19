На территории Крыма нашли более 1600 самостроев
В Крыму нашли более 1600 строительных объектов, которые не соответствует нормам действующего законодательства.
Как рассказала главный архитектор Республики Крыма Ирина Соловьева, работа по формированию такого списка уже завершена.
- Да, на многих объектах, у собственников есть все документы. Но есть требования нашего действующего законодательства, которые не предполагают наличия этих объектов на той или иной территории, - подчеркнула архитектор.
После этого перечень этих объектов рассмотрит межведомственная комиссия и примет решение о сносе или предложат какой-нибудь другой вариант.
- Могут приниматься разные решения, на это имеет право межведомственная комиссия, - отметила Соловьева.
В ходе работы применялись именно те критерии, которые позволили четко определить нарушение требований законодательства.