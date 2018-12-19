2018-12-20T11:53:33+03:00
Общество

На территории Крыма нашли более 1600 самостроев

Принимать решение по ним будет межведомственная комиссия
Александра КОРШУНОВА
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Самозахваты в Крыму - давняя проблема, которую начали решать после возвращения полуострова в состав России.Самозахваты в Крыму - давняя проблема, которую начали решать после возвращения полуострова в состав России.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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В Крыму нашли более 1600 строительных объектов, которые не соответствует нормам действующего законодательства.

Как рассказала главный архитектор Республики Крыма Ирина Соловьева, работа по формированию такого списка уже завершена.

- Да, на многих объектах, у собственников есть все документы. Но есть требования нашего действующего законодательства, которые не предполагают наличия этих объектов на той или иной территории, - подчеркнула архитектор.

После этого перечень этих объектов рассмотрит межведомственная комиссия и примет решение о сносе или предложат какой-нибудь другой вариант.

- Могут приниматься разные решения, на это имеет право межведомственная комиссия, - отметила Соловьева.

В ходе работы применялись именно те критерии, которые позволили четко определить нарушение требований законодательства.

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