Реконструкцию набережной Евпатории хотят закончить раньше

19 Дек. 15:22 2018-12-19T15:22:05+03:00

Сейчас работы идут с опережением графика. Фото: Facebook Андрея Филонова

По плану работы должны завершиться 31 декабря 2019 года

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Сейчас в Евпатории продолжается реконструкция набережной имени Терешковой. На это направлено 774 миллиона рублей.

Сейчас из этих средств на конец декабря 2018 освоено уже более 500 миллионов рублей.

Строители уже успели выполнить основные работы по берегоукреплению и смонтировали гидротехнические сооружения.

Уже завершается и установка рифов «для рассеивания энергии приливной волны».

- В этом же году планируют построить два из трех молов, предусмотренных проектом, полностью возвести волноотбойную стену вдоль всей набережной. Полностью закончить объект рассчитываем уже в сентябре 2019 года. Сейчас мы движемся с опережением графика, - рассказал директор подрядной организации Роман Курочкин.

Он отметил, что все работы ведутся согласно строительным нормативам. Но все-таки они зависят от погодных условий.

Кстати, после реконструкции на набережной Евпатории появится сухой фонтан. Также до 15 метров планируется расширить прогулочную часть.