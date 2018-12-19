На набережной Ялты в девятый раз пройдет парад Дедов Морозов

19 Дек. 15:52 2018-12-19T15:52:37+03:00

На шествие выйдут 600 человек

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В субботу, 22 декабря, на ялтинской набережной в девятый раз пройдет парад Дедов Морозов. Для участия в нем уже зарегистрировались более трех десятков команд.

Как сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы, в этом году на праздничное шествие выйдут более 600 человек.

- А порядка 100 из них выразили желание отправиться в заплыв в качестве моржей - Дедов Морозов, - добавили в администрации.

В акции могут принять участие все желающие. Обязательным является одно - наличие новогоднего костюма.

Парад начнется 22 декабря в 12.00 от квадратного фонтана в районе концертного зала «Юбилейный» и завершится возле сцены у круглого фонтана.

А вот праздничный заплыв пройдет перед началом шествия.