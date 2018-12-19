На набережной Ялты в девятый раз пройдет парад Дедов Морозов
В субботу, 22 декабря, на ялтинской набережной в девятый раз пройдет парад Дедов Морозов. Для участия в нем уже зарегистрировались более трех десятков команд.
Как сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы, в этом году на праздничное шествие выйдут более 600 человек.
- А порядка 100 из них выразили желание отправиться в заплыв в качестве моржей - Дедов Морозов, - добавили в администрации.
В акции могут принять участие все желающие. Обязательным является одно - наличие новогоднего костюма.
Парад начнется 22 декабря в 12.00 от квадратного фонтана в районе концертного зала «Юбилейный» и завершится возле сцены у круглого фонтана.
А вот праздничный заплыв пройдет перед началом шествия.