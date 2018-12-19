Верховный суд Крыма уменьшил срок ареста моряка ВМСУ на один день

19 Дек. 16:38 2018-12-19T16:42:13+03:00

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Верховный суд Республики Крым исправил постановление Киевского районного суда Симферополя, избравшего меру пресечения украинскому моряку Владимиру Варимезу, которого ранее задержали за незаконное пересечение госграницы РФ.

Суд первой инстанции взял военнослужащего под стражу до 25 января 2019 года. Варимез и его адвокат обжаловали это решение, но апелляцию отклонили, при этом уменьшив срок ареста на один день - до 24 января.

- Была допущена техническая ошибка, - пояснила судья журналистам после заседания. - Неверно посчитали 1 месяц и 29 дней.