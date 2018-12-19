В центре Симферополя водитель троллейбуса сбил пешехода
Мужчина перебегал дорогу в неположенном месте
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В центре Симферополя, около площади им. Ленина троллейбус сбил пешехода. Мужчина потерял сознание, его увезла карета скорой помощи.
- Водитель троллейбуса ехал от Центрального рынка в направлении площади Советской и наехал на 40-летнего пешехода, который переходил дорогу в неположенном для этого месте. В результате происшествия пешеход получил различные травмы и был госпитализирован, - сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.
В горбольнице №6 сообщили, что мужчина находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Движение в сторону площади Советской затруднено.