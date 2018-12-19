2018-12-19T18:06:18+03:00
Общество

В симферопольском «Старом городе» хотят снести ветхое жилье

Сейчас ведется подготовительная работа
Александра КОРШУНОВА
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В микрорайоне "Старый город" хотят провести реновациюВ микрорайоне "Старый город" хотят провести реновациюФото: Александра КОРШУНОВА
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В микрорайоне «Старый город» в Симферополе хотят провести программу реновации жилья.

Главный архитектор Республики Крым Ирина Сольвьева, отметила, что уже готовится такой проект закона.

- Однозначно в Симферополе будет выполняться данная работа. А закон о реновации позволит применять подходы проработанные правительством, министерством строительства Российской Федерации. Уже сейчас ведется работа, при которой анализируют, сколько человек прописано «Старом городе», - отметила Соловьева.

После того, как сформируется проект этой территории, будет понятно, куда и какое количество людей нужно расселить.

- Жители, которые будут вовлечены в эту историю, будут в рамках законодательства заранее предупреждены. По законодательству прописано: в какие сроки и, в каких границах будет выполняться реновация. Все будет постепенно и публично. На сегодня просто ведется подготовительная работа, - резюмировала архитектор.

СПРАВКА "КП"

Программа реновации жилья направлена на расселение и снос ветхого малоэтажного жилого фонда и новое строительство на освободившейся территории.

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