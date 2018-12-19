На трассе «Симферополь-Армянск» перевернулся военный грузовик

19 Дек. 19:09 2018-12-19T19:09:37+03:00

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В среду, 19 декабря, на трассе «Симферополь-Армянск» перевернулся военный грузовой автомобиль «Урал».

Как написали очевидцы в социальных сетях, водитель не справился с управлением и вылетел в кювет из-за скользкой дороги.

- Гололед ужасный. Все плелись 40-50 километров. Мы проезжали сразу после аварии, еще только вытаскивали всех. Потом уже ближе к Армянску «скорые» пролетели навстречу и МЧС, - написал очевидец Алексей.

В пресс-службе Черноморского флота РФ рассказали, что они, совместно с правоохранительными органами, проводят проверку по факту аварии с участием военного автомобиля.

ДТП с участием военного автомобиля на трассе "Симферополь-Армянск".На трассе "Симферополь-Армянск" водитель военного автомобиля не справился с управлением. Видео: Мемет Шейхов/Автопартнер Крым/Вконтакте

- По предварительным данным, в сложных погодных условиях, связанных с обледенением дорожного полотна, водитель не справился с управлением. После этого автомобиль съехал на обочину и опрокинулся, - добавили в пресс-службе.

Пострадавших нет.