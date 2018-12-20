Жители Симферополя и района остались без света из-за нарушения на линии

СЕГОДНЯ 00:18 2018-12-20T00:18:28+03:00

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Жители Симферопольского района и крымской столицы остались обесточены из-за технологического нарушения на высоковольтной линии электропередачи.

Как сообщили в «Крымэнерго», автоматическим включением ее ввели в работу, но после она снова отключилась. И включить ее как вручную, так и автоматически стало невозможно.

В этот момент без света остались около двух тысяч потребителей микрорайонов Каменка и Хошкельды и села Строгановка.

Уже к 18.00 в половину обесточенных домов поступило электричество.

Но уже к пол 10 вечера линия снова отключилась.

- По состоянию на 22.00 проверено более 15 километров трассы ВЛ 110 кВ «Кубанская – Белогорск». Поиск повреждения ведется одновременно на трех участках, работают три бригады (10 человек), оснащенные необходимой специальной техникой, - добавили в «Крыэнерго».

Сейчас продолжается перезапитка потребителей от распределительной сети, над этим работают еще две бригады.

К 01.00 20 декабря планируется подать электричество жителям Каменского микрорайона и села Строгоновка - 903 человека.