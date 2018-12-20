Погода в Крыму на 20 декабря: днем до +5 и сильный ветер

СЕГОДНЯ 08:30 2018-12-20T08:44:47+03:00

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В Крыму 20 декабря будет ветреной, порывы северо-восточного ветра будут достигать 15-18 метров в секунду.

- Местами в четверг ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мороси, в ночные и утренние часы в отдельных районах ожидается туман, слабый гололед, на дорогах гололедица, - сообщает Крымское управление гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.

Температура воздуха ночью от 2 мороза до 3 тепла, на ЮБК 4-6 тепла; днем 0-5 тепла, на южном побережье 6-10 тепла. В пятницу и субботу ветер ослабеет и изменит направление на юго-западное, что приведет к повышению температуры воздуха на 2-3 градуса.