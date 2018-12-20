2018-12-20T09:27:04+03:00
Общество

В Крыму нашли 800 бутылок поддельного алкоголя

Его привозили с материка
Александра КОРШУНОВА
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Всю незаконную продукцию изъяли из оборота. Фото: пресс-службе Минпромполитики РКВсю незаконную продукцию изъяли из оборота. Фото: пресс-службе Минпромполитики РК
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Сотрудники контроля Минпромполитики Крыма нашли и изъяли из оборота 800 бутылок фальсифицированного алкоголя. Оказалось, что его ввозили с материковой Росси, чтобы потом продавать на полуострове.

Как сообщили в пресс-службе министерства, бутылки не были промаркированы в соответствии с законодательством. Не было и документов, которые бы подтверждали легальность продажи алкоголя.

- Также не было документов подтверждающих качество и безопасность продукции, - добавили в пресс-службе.

Сейчас по факту возбудили административное дело, изъяли 800 бутылок алкоголя на общую сумму более 1,3 миллиона рублей.

Напомним, в Симферополе в ноябре нашли 32 тысячи тысячи бутылок поддельного алкоголя. Их обнаружили на складе фирме, которая занимается оптово-розничной продажей продуктов питания. Теперь руководителю предприятия грозит тюрьма и крупный штраф.

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