2018-12-20T11:14:18+03:00
Общество

В Крыму к концу 2018 года прогнозируют исполнение ФЦП на 93%

А в Севастополе - 43%
Александра КОРШУНОВА
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На все 100% исполнить программу ФЦП в Крыму в этом году не успеют.На все 100% исполнить программу ФЦП в Крыму в этом году не успеют.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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В 2018 году прогнозируют исполнение федеральной целевой программы развития Крыма на 93%. Об этом сообщил замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров.

На 1 декабря кассовое исполнение ФЦП составило 72%, то есть 48 из 66,3 миллиарда рублей.

Что касается Севастополя, то там кассовое исполнение составляет 3,3 из 7,6 миллиарда рублей - 43%.

- Прогнозное исполнение федерально целевой программы на конец 2018 года - 63%, - отметил Назаров.

Сейчас объем финансирования по программе составляет 877,8 миллиарда рублей на более чем 800 объектов.

В стадии завершения находятся 424, из них в стадии завершения - 221, а по 160 реализация не начата.

Кроме того, того в Крыму введены в эксплуатацию 14 детских сада и 1 школа. А в Севастополе еще 2 дошкольных учреждения.

Всего в 2018 году на полуострове завершены 76 объектов капитального строительства.

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