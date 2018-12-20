2018-12-20T11:45:13+03:00
Происшествия

600 абонентов под Симферополем все еще сидят без света

Ранее на высоковольтной линии сработала защита
Анастасия ЖУКОВА
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Проблемы со светом начались 19 декабря.Проблемы со светом начались 19 декабря.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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Утром 20 декабря в Крыму остаются обесточенными 600 абонентов села Строгоновка Симферопольского района.

Вечером 19 декабря на высоковольтной линии «Кубанская – Белогорск» энергетики зафисировали технологическое нарушение. При этом вторая линия «Симферопольская – Кубанская» была выведена в ремонт. В итоге без света остались около двух тысяч потребителей села Строгоновка и симферопольских микрорайонов Каменка и Хошкельды.

Большинство потребителей удалось запитать за ночь, но в 06:55 на ВЛ 110 кВ «Кубанская – Белогорск» вновь сработала защита.

- Потребители перезапитаны по распределительной сети. По состоянию на 09:00 остаются обесточенными 600 абонентов села Строгоновка Симферопольского района, - рассказали в Крымэнерго.

Предположительная причина - автотехника повредила крепление гирлянды подвесной изоляции.

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