Двое мужчин отравились угарным газом в гараже в Севастополе

СЕГОДНЯ 11:27 2018-12-20T11:28:34+03:00

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В Севастополе двое мужчин отравились угарным газом в гараже. Сейчас по факту их смерти проводится следственная проверка.

Как сообщили в пресс-службе Следственного управления по Севастополю, в гараже кооператива «Радуга» по улице Хрусталева нашли двух товарищей - 42 и 43 лет.

Признаков криминальной смерти у них не обнаружили.

- Предварительно судебно-медицинским экспертом установлено, что смерть мужчин наступила в результате отравления угарным газом. На месте происшествия нашли печку с признаками нарушения ее эксплуатации, которой обогревались мужчины, - добавили в пресс-службе.

Сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего. В том числе пытаются найти и продавца этой печи, назначены экспертизы.

Уже по результатам проверки примут процессуальное решение.