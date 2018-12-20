В Севастополе продавец заплатил за некачественный телефон 188 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:55 2018-12-20T11:55:47+03:00

Устройство прослужило покупателю около года

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В Севастополе с продавца сломанного телефона взыскали 188 тысяч рублей. Это в несколько раз больше, чем просил покупатель.

Как сообщили в пресс-службе Севастопольского городского суда, стоимость телефона составляла 62 тысячи рублей. Он сломался через год, в пределах гарантийного срока.

Устройство пообещали отремонтировать за 2 месяца, но это не устроило покупательницу. И она потребовала вернуть деньги.

После того, как женщина получила отказ, обратилась в суд. Ее иск удовлетворили.

- Недостаток технически сложного товара должен быть устранен продавцом в течение 45 дней с момента обращения покупателя. При несоблюдении данного срока потребитель может требовать на свое усмотрение замены товара на аналогичный, снижения, либо возврата его стоимости, - добавили в пресс-службе.

А с 11-го дня после предъявления этих требований, продавцу начислили неутойку. А на момент вынесения решения суда, сумма достигла стоимости телефона.

Так, в пользу покупательницы и взыскали 188 тысяч рублей.