2018-12-20T15:43:17+03:00
Происшествия

На центральной улице Симферополя столкнулись 6 машин

Одному из водителей стало плохо с сердцем
Александра КОРШУНОВА
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У одного из водителей схватило сердце. Фото: Автопартнер Крым/Вконтакте/Антонина СтаниловаУ одного из водителей схватило сердце. Фото: Автопартнер Крым/Вконтакте/Антонина Станилова
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В Симферополе, на улице Маяковского, столкнулись 6 легковых автомобилей. У одного из водителей случился сердечный приступ, и он врезался в BMW. Его увезла «скорая помощь».

Как рассказали очевидцы в группе "Автопартнер Крым", водителю Ford стало плохо за рулем, он врезался в BMW. А после этого произошло столкновение остальных машин.

Также написали, что пострадала в ДТП только одна машина, а остальные «отделались легким испугом».

Напомним, 19 декабря на трассе "Симферополь-Армянск" военный автомобиль вылетел в кювет. Из-за скользской дороги водитель не справился с управлением, съехал с обочины и, машина перевернулась.

В Черноморском флоте рассказали, что по факту ДТП проводится проверка. К счастью, обошлось без пострадавших. Туда сразу прибыли сотрудники ГИБДД и "скорая помощь".

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