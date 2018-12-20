На центральной улице Симферополя столкнулись 6 машин
В Симферополе, на улице Маяковского, столкнулись 6 легковых автомобилей. У одного из водителей случился сердечный приступ, и он врезался в BMW. Его увезла «скорая помощь».
Как рассказали очевидцы в группе "Автопартнер Крым", водителю Ford стало плохо за рулем, он врезался в BMW. А после этого произошло столкновение остальных машин.
Также написали, что пострадала в ДТП только одна машина, а остальные «отделались легким испугом».
Напомним, 19 декабря на трассе "Симферополь-Армянск" военный автомобиль вылетел в кювет. Из-за скользской дороги водитель не справился с управлением, съехал с обочины и, машина перевернулась.
В Черноморском флоте рассказали, что по факту ДТП проводится проверка. К счастью, обошлось без пострадавших. Туда сразу прибыли сотрудники ГИБДД и "скорая помощь".
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