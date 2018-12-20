2018-12-20T15:52:08+03:00
Политика

В Крым передислоцируют более 10 истребителей Су-27СМ и Су-30М2

Их базой станет аэродром «Бельбек»
Анастасия ЖУКОВА
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Фото: Архив, пресс-служба ЧФФото: Архив, пресс-служба ЧФ
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В Севастополь из Краснодарского края передислоцируют более 10 истребителей Су-27СМ и Су-30М2 истребительного полка армии ВВС и ПВО.

Они 22 декабря совершат перелет с аэродрома «Крымск» на аэродром «Бельбек», где завершили первую очередь строительных работ.

Как сообщили в пресс-службе Черноморского флота, на аэродроме оборудовали новую взлетно-посадочную полосу длиной 3450 метров, а также рулежные дорожки, площадки специального назначения и места стоянки самолетов.

- Это позволяет выполнять плановые полеты и перелеты летательных аппаратов военного назначения круглосуточно в различных погодных условиях, - отметил руководитель пресс-службы ЧФ РФ Алексей Рулев.

Аэродром продолжают расширять.

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