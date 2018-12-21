2018-12-21T07:25:33+03:00
Общество

В Крыму 21 декабря дождь, ветер и до +10

В большинстве регионов будет облачно
Александра КОРШУНОВА
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В Севастополе и на ЮБК возможен дождьВ Севастополе и на ЮБК возможен дождьФото: Анастасия КУРДЮКОВА
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В Симферополе 21 декабря облачно, осадков не ожидается. Ветер ночью восточный, днем юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +1…+3 градуса, а днем +4…+6°.

В Севастополе в пятницу также 21 декабря также облачно. Ночью без осадков, но утром и днем небольшой дождь. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем +6…+8°.

На Южном берегу Крыма сегодня облачно. Местами небольшой дождь. Ветер восточный, днем юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +5…+7, днем +8…10°.

В Керчи 21 декабря переменная облачность. Ночью без осадков, днем временами дождь. Ветер северо- восточный 6-11 метров в секунду, ночью порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +1…+3 градуса, днем +4…+6 градусов.

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