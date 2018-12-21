В Симферопольском районе появился свет после аварии на линиях
Специалисты «Крымэнерго» полностью восстановили электроснабжение в Симферопольском районе.
Напомним, ранее там произошла авария на высоковольтных линиях электропередач.
- В период 19-20 декабря две линии аварийно отключались из-за нарушений правил охраны электрических сетей. На ВЛ 110 кВ, помимо повреждений вследствие действий сторонних лиц, верховым осмотром выявлен и восстановлен поврежденный гололедообразованием грозотрос, - добавили в «Крымэнерго».
19 декабря без света остались жители Каменки, Хошкельды и села Строгановка. В четверг, 20 декабря - 18 населенных пунктов в Симферопольском районе. Тогда обесточеными оказались 12 тысяч человек.
В поиске повреждений и восстановлении задействовали семь бригад.
На данный момент все потребители запитаны, обесточенных населенных пунктов нет.