Подлодки Черноморского флота тренируются уходить от слежения

СЕГОДНЯ 09:57 2018-12-21T09:57:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Подводные лодки Черноморского флота России в Черном море отрабатывают незаметное перемещение.

- В ходе двухстороннего учения экипаж одной лодки будет осуществлять отрыв от слежения, а экипаж второй – максимально длительно его поддерживать, - рассказал начальник отдела информационного обеспечения ЧФ капитан 2 ранга Алексей Рулев.

Обе лодки должны максимально скрытно идти под водой, исключив все лишние шумы. Для этого даже ограничивают передвижение экипажа внутри корабля.

- Акустик тщательно прослушивает море и выполняет поиск подводной лодки - противника, - добавил Рулев. - С обнаружением противника, каждой боевой смене предоставляется возможность управлять подлодкой для удержания позиции слежения, оставаясь незамеченными.

По итогам учения командиры отметят лучшую дежурную смену на каждой подводной лодке.