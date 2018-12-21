2018-12-21T10:34:07+03:00
Общество

Симферопольцев будут бесплатно возить на ярмарки 22 декабря

К площадкам их проведения можно будет доехать на общественном транспорте
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
Также можно будет купить новогодние украшенияТакже можно будет купить новогодние украшенияФото: Надежда ДАЦЮК
Изменить размер текста:

В Симферополе 22 декабря, в день проведения сельскохозяйственых ярмарок, можно будет бесплатно проехать на общественном транспорте к местам их поведения.

Так, возить горожан без оплаты проезда на ярмарки будут автобусы № 3,6,7, 12А-Б, 30, 55, 49, 98, 70, 50, 67, 93 (только по одной единице на маршрут).

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

- На каждом автобусе будет светиться табло с надписью: "На ярмарку - бесплатно!", - сообщила начальник управления транспорта и связи администрации крымской столицы Анастасии Лавриновой Анастасия Лавринова.

Торговые площадки будут размещаться на улице Киевской от оптового рынка «Крымский привоз» до Московского кольца, на улице Дмитрия Ульянова от Севастопольской до переулка Гавена, на улице Куйбышева от здания ГИБДД до площади имени Веры Роик, на парковке перед зданием службы автодорог – перекресток улицы Бела Куна и Кечкеметской.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Путин помиловал крымчанина, виновного в крушении самолета со священником
Прокуратура Севастополя нашла три незаконных онлайн-казино
Подлодки Черноморского флота тренируются уходить от слежения
В Симферопольском районе появился свет после аварии на линиях
В Крыму 21 декабря дождь, ветер и до +10
В Симферополе упал беспилотник
В 2019 году в Крыму заработает Единая дежурно-диспетчерская служба
Опять авария: В Крыму без электричества остались 12 тысяч человек
В Крым передислоцируют более 10 истребителей Су-27СМ и Су-30М2
На центральной улице Симферополя столкнулись 6 машин
Купить льготные авиабилеты можно будет на 63 маршрута в Крым и обратно
В Севастополе продавец заплатил за некачественный телефон 188 тысяч рублей
Двое мужчин отравились угарным газом в гараже в Севастополе
600 абонентов под Симферополем все еще сидят без света
В Крыму к концу 2018 года прогнозируют исполнение ФЦП на 93%
В Крыму нашли 800 бутылок поддельного алкоголя
Погода в Крыму на 20 декабря: днем до +5 и сильный ветер
Жители Симферополя и района остались без света из-за нарушения на линии
На трассе «Симферополь-Армянск» перевернулся военный грузовик
В симферопольском «Старом городе» хотят снести ветхое жилье
В центре Симферополя водитель троллейбуса сбил пешехода
В Крыму у 230 населенных пунктов утверждены генеральные планы
Верховный суд Крыма уменьшил срок ареста моряка ВМСУ на один день
На набережной Ялты в девятый раз пройдет парад Дедов Морозов