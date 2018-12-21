Симферопольцев будут бесплатно возить на ярмарки 22 декабря

СЕГОДНЯ 10:33 2018-12-21T10:34:07+03:00

Также можно будет купить новогодние украшения Фото: Надежда ДАЦЮК

К площадкам их проведения можно будет доехать на общественном транспорте

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В Симферополе 22 декабря, в день проведения сельскохозяйственых ярмарок, можно будет бесплатно проехать на общественном транспорте к местам их поведения.

Так, возить горожан без оплаты проезда на ярмарки будут автобусы № 3,6,7, 12А-Б, 30, 55, 49, 98, 70, 50, 67, 93 (только по одной единице на маршрут).

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

- На каждом автобусе будет светиться табло с надписью: "На ярмарку - бесплатно!", - сообщила начальник управления транспорта и связи администрации крымской столицы Анастасии Лавриновой Анастасия Лавринова.

Торговые площадки будут размещаться на улице Киевской от оптового рынка «Крымский привоз» до Московского кольца, на улице Дмитрия Ульянова от Севастопольской до переулка Гавена, на улице Куйбышева от здания ГИБДД до площади имени Веры Роик, на парковке перед зданием службы автодорог – перекресток улицы Бела Куна и Кечкеметской.