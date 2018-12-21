2018-12-21T11:17:05+03:00
Происшествия

Прокуратура Севастополя нашла три незаконных онлайн-казино

И подала на них иски
Анастасия ЖУКОВА
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Во время проверки поступившей информации прокуратура Нахимовского района обнаружила в интернете запрещенные сайты.

- Установлено, что на трех информационных ресурсах в сети «Интернет» в свободном доступе для неопределенного круга лиц организованы азартные игры в форме онлайн-казино, - рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Прокуратура направила три административных иска в Киевский районный суд Симферополя, так как именно там находится административный ответчик - Управление Роскомнадзора по Республике Крым и городу Севастополю. Надзорное ведомство требует от Роскомнадзора признать указанную информацию запрещенной и заблокировать сайты.

Напомним, в Крыму скоро можно будет играть в азартные игры официально - еще в 2014 году Владимир Путин подписал закон о создании в Крыму игорной зоны. Ожидается, что доходность проекта составит 25 миллиардов рублей в год.

Игорная зона появится на Южном берегу Крыма возле поселка Кацивели.

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