Прокуратура Севастополя нашла три незаконных онлайн-казино
Во время проверки поступившей информации прокуратура Нахимовского района обнаружила в интернете запрещенные сайты.
- Установлено, что на трех информационных ресурсах в сети «Интернет» в свободном доступе для неопределенного круга лиц организованы азартные игры в форме онлайн-казино, - рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.
Прокуратура направила три административных иска в Киевский районный суд Симферополя, так как именно там находится административный ответчик - Управление Роскомнадзора по Республике Крым и городу Севастополю. Надзорное ведомство требует от Роскомнадзора признать указанную информацию запрещенной и заблокировать сайты.
Напомним, в Крыму скоро можно будет играть в азартные игры официально - еще в 2014 году Владимир Путин подписал закон о создании в Крыму игорной зоны. Ожидается, что доходность проекта составит 25 миллиардов рублей в год.
Игорная зона появится на Южном берегу Крыма возле поселка Кацивели.