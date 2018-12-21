2018-12-21T11:55:29+03:00
Происшествия

Путин помиловал крымчанина, виновного в крушении самолета со священником

Ранее Борису Небрееву присудили четыре года колонии
Анастасия ЖУКОВА
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Борис Небреев / FacebookБорис Небреев / Facebook
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Президент РФ Владимир Путин помиловал экс-директора госпредприятия "Центр планерного спорта "Коктебель" Бориса Небреева. В декабре 2017 года Кировский районный суд отправил его в колонию-поселение на четыре года.

Указ о помиловании подписан в четверг, 20 декабря, и размещен на официальном портале правовой информации. Документ вступает в силу через 10 дней после публикации.

Борис Небреев оказался в колонии из-за крушения легкомоторного самолета Cessna 336, которое произошло в октябре 2015 года. На борту находилось три пассажира и пилот, все погибли. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Борис Небреев был владельцем самолета. В итоге суд признал его виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, а также нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта и незаконном участии в предпринимательской деятельности.

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