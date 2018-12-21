2018-12-21T13:15:36+03:00
Общество

В Симферополе пройдет фестиваль короткометражек «Крымский кадр»

В этом году он состоится впервые
Александра КОРШУНОВА
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Начало мероприятия в 16.00Начало мероприятия в 16.00Фото: Александра КОРШУНОВА
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В Симферополе в пятницу, 21 декабря, пройдет фестиваль короткометражного кино «Крымский кадр». Он пройдет в этом году в Крыму впервые.

На нем зрителям покажут фильмы из цикла «Звезды в коротком метре». И еще презентуют художественный фильм «Подарок Богородицы». Он снят кинокомпанией «Таврида Фильм».

Кроме того, с 1 января 2019 года объявили конкурс на лучший сценарий короткометражного фильма «Крымский Кадр». В качестве приза автор лучшего сценария получит авторский гонорар.

КОНКРЕТНО

Фестиваль пройдет по адресу: Симферополь, улица Киевская , 139а.

Начало мероприятия в 16:00

Телефон для справок: +7(978)948-91-38

Справка

Международный день короткометражного кино празднуется с 2011 года по инициативе Национального центра кинематографии и анимации Франции. В России этот праздник отмечают с 2014 года.

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