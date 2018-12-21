Трое севастопольцев готовили опасный для здоровья алкоголь из ветеринарного раствора

21 Дек. 13:45 2018-12-21T13:45:38+03:00

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Трое севастопольцев готовили и продавали алкоголь из антисептического раствора, который покупали в ветеринарном магазине.

- Как установила экспертиза, произведенный в кустарных условиях алкоголь содержал различные примеси, в том числе метанол, сивушные масла и не был предназначен для употребления в качестве пищевого продукта, - сообщили в пресс-службе Севастопольского городского суда.

Преступная группа работала в Севастополе в течение полутора лет. Они успели сварить и продать более 48 тысяч литров алкоголя. В телефонных разговорах осужденные шифровали название продукта: «коричневым» назазывали коньяк, «белой» - водку. Чтобы не попасть в руки правоохранителей, они время от времени меняли места производства и хранения своей "продукции".

Суд признал их финовными в совершенном организованной группой производстве и сбыте алкоголя, не отвечающего требованиям безопасности для здоровья потребителей (п. «а» ч. 2 ст.238 УК РФ). Севастопольцы подали апелляцию, но городской суд не удовлетворил жалобу и оставил приговор в силе.