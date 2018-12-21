2018-12-21T14:58:41+03:00
Общество

Аэропорт «Симферополь» возобновил работу после тумана

Задержанные рейсы приземлятся в крымской столице в ближайшее время
Александра КОРШУНОВА
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Рейсы задерживали из-за туманаРейсы задерживали из-за туманаФото: Анастасия КУРДЮКОВА
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Симферопольский аэропорт возобновил прием и отправку воздушных судов. В пятницу, 21 декабря, из-за тумана в воздушной гавани задерживались рейсы из Москвы, Сочи и Санкт-Петербурга.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, самолеты отправились на запасной аэродром в Анапу. Туда прибыли рейсы из Москвы (Домодедово, Шереметьево) авиакомпаний «Уральские авиалинии», «Глобус», «Red Wings» и «Nordwind. И самолет «Аэрофлота» из Санкт-Петербурга и Сочи.

В Краснодаре приземлились «Nordwind», «Уральские авиалинии», «Глобус». А еще один рейс ушел на запасной аэродром в Сочи.

- По состоянию на 14.30 аэропорт « Симферополь» возобновил прием и отправку воздушных судов. Задержанные ранее рейсы прибудут в аэропорт в ближайшее время, - добавили в пресс-службе.

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