2018-12-21T18:46:39+03:00
Общество

В Симферополе приняли бездефицитный городской бюджет

Общий объем доходов составит 9,5 миллиарда рублей
Александра КОРШУНОВА
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Проект документа прошел все законодательные процедуры.Проект документа прошел все законодательные процедуры.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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Горсовет Симферополя на внеочередной сессии утвердил бездефицитный бюджет столицы на 2019 год и плановый период на 2020-2021 годы.

Как сообщили в пресс-службе крымской столицы, проект документа прошел все законодательные процедуры.

Он согласован с Минфином Крыма и Контрольно-счетной палатой Симферополя.

- Проект бюджета города является бездефицитным. Общий объем доходов составит 9,5 миллиарда рублей. В том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 3,2 миллиарда рублей, межбюджетные трансферты из бюджета Республики Крым составляют 6,2 миллиарда рублей, - отметила начальник департамента финансов Виктория Надолинская.

По итогам голосования бюджет города Симферополя был принят большинством голосов депутатов городского совета.

Глава администрации города Наталья Маленко дополнила, что все подготовительные процедуры должны быть завершены в марте следующего года.

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