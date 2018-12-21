В Симферополе 22 декабря для проезда закроют две улицы
В субботу, 22 декабря, в Симферополе ограничат движение по двум улицам. Оно будет действовать с 00.00 до 16.00, сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.
- С 0.00 до 16.00 часов запрещен проезд транспортных средств по улице Куйбышева: от здания ГИБДД до площади имени Веры Роик, а также по улице Дмитрия Ульянова: от улицы Севастопольской до переулка Гавена, - добавили в сообщении.
Кроме того, в период с 20.00 21 декабря до 16.00 22 декабря на этих участках запрещена парковка транспорта.
Это связано с проведением предновогодней сельскохозяйственной ярмарки. Там свою продукцию представят более 220 производителей.
Кстати, все желающие смогут приехать туда на бесплатных автобусах. На них будет написано: "На ярмарку - бесплатно!".