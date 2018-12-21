Крымские врачи в 2018 году получили около 400 миллионов рублей соцподдержки

21 Дек. 18:04 2018-12-21T18:41:04+03:00

На оплату съемного жилья медикам ежемесячно предоставляется порядка 20 тысяч рублей. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Но решить проблему с нехваткой медперсонала пока не удалось

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На 2018 год крымским врачам выделили 394 миллиона рублей. Эти средства направили на выплату соцподдержки для медработников дефицитных специальностей.

Как рассказал первый замминистра здравоохранения РК Валентин Савченко, на оплату съемного жилья медикам ежемесячно предоставляется порядка 20 тысяч рублей.

- А медицинским работникам, которые живут в сельской местности, на компенсацию коммунальных услуг выделили в этом году 48 миллионов рублей, - дополнил Савченко.

К сожалению, сейчас ситуация с наличием узких специалистов «оставляет желать лучшего». Вакансии не удается заполнить даже несмотря на наличие денежных средств.

- Люди возмущены, что не имеют возможности попасть к врачам. Возникает социальная напряженность, которая требует срочного разрешения данной проблемы, - подчеркнул Савченко.