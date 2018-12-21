Главную елку Севастополя откроют 22 декабря

21 Дек. 18:46 2018-12-21T18:46:28+03:00

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В субботу, 22 декабря, на площади Нахимова в Севастополе состоится торжественное открытие городской новогодней елки.

В этот день все желающие смогут увидеть театрализованное новогоднее представление. Оно пройдет с 16.00 до 18.00.

- С 18:00 до 20:00 развлекательную программу продолжат приглашенные артисты российской эстрады, а именно музыкальные группы «Стрелки» и «Пропаганда», - добавили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Праздничная программа завершится красочным фейерверком в 20.00.

Напомним, празднование Нового года - 2019 в городе-герое пройдет на площади Нахимова. Там 31 декабря с 22.00 начнется новогодний концерт.

А вот на рождественские праздники в Севастополе запланировано более 200 различных мероприятий: детских спектаклей, праздников, развлекательных программ, выставок, концертов и мастер-классов.