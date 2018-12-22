Погода в Крыму на 22 декабря: дождь и до +9 градусов
В Крыму 22 декабря будет облачно. Местами пройдет дождь. Столбики термометров покажут до +9 градусов, будет дуть юго-западный ветер со скоростью до 18 метров в секунду, по данным синоптиков Крымского гидрометцентра.
В Симферополе сегодня облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь и снег. Температура воздуха днем до +7 градусов.
В Севастополе будет облачно. Днем осадков не ожидается. Днем столбики термометров покажут до +9 градусов.
На ЮБК местами возможен небольшой дождь, туман. Скорость ветра достигнет 18 метров в секунду. Днем до +9 градусов.
В Керчи временами небольшой дождь, возможен туман утром. Будет дуть южный ветер со скоростью до 8 метров в секунду. Днем до +6 градусов.
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