2018-12-22T09:57:51+03:00
Общество

Погода в Крыму на 22 декабря: дождь и до +9 градусов

Будет дуть ветер со скоростью до 18 метров в секунду
Надежда ДАЦЮК
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В Крыму 22 декабря будет облачно. Местами пройдет дождь. Столбики термометров покажут до +9 градусов, будет дуть юго-западный ветер со скоростью до 18 метров в секунду, по данным синоптиков Крымского гидрометцентра.

В Симферополе сегодня облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь и снег. Температура воздуха днем до +7 градусов.

В Севастополе будет облачно. Днем осадков не ожидается. Днем столбики термометров покажут до +9 градусов.

На ЮБК местами возможен небольшой дождь, туман. Скорость ветра достигнет 18 метров в секунду. Днем до +9 градусов.

В Керчи временами небольшой дождь, возможен туман утром. Будет дуть южный ветер со скоростью до 8 метров в секунду. Днем до +6 градусов.

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