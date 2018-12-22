2018-12-22T11:37:32+03:00
Происшествия

В Симферополе произошло несколько ДТП за вечер

Одна машина сгорела, семь столкнулись и образовали пробку
Надежда ДАЦЮК
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Фото: очевидцы в соцсетяхФото: очевидцы в соцсетях
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В Симферополе вечером 21 декабря произошло несколько аварий.

На перекрестке Севастопольской и Залесской машина сбила пешехода, который переходил дорогу в непредназначенном для этого месте. Пострадавшего госпитализировали, сообщают очевидцы.

На московской трассе загорелась "ГАЗель". Водитель сначала почувствовал запах бензина в салоне, остановился и открыл капот, тут же машину охватил огонь. Она полностью сгорела. Как отмечают очевидцы, водитель не пострадал.

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