В Симферополе произошло несколько ДТП за вечер
Одна машина сгорела, семь столкнулись и образовали пробку
Фото: очевидцы в соцсетях
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В Симферополе вечером 21 декабря произошло несколько аварий.
На перекрестке Севастопольской и Залесской машина сбила пешехода, который переходил дорогу в непредназначенном для этого месте. Пострадавшего госпитализировали, сообщают очевидцы.
На московской трассе загорелась "ГАЗель". Водитель сначала почувствовал запах бензина в салоне, остановился и открыл капот, тут же машину охватил огонь. Она полностью сгорела. Как отмечают очевидцы, водитель не пострадал.