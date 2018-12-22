Ревнивец из Симферополя сжег машину и вещи возлюбленной

22 Дек. 14:31 2018-12-22T14:31:06+03:00

Ему грозит до 5 лет лишения свободы

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В Симферополе задержали 31-летнего мужчину, который сжег машину и личные вещи своей девушки.

Как сообщили в прес-службе МВД по Крыму, заявление о порче имущества поступило от местной жительницы. Позже мужчина признался, что выпил спиртное, когда его девушка ушла на работу. Потом ему пришла мысль, что любимая изменяет.

Молодой человек решил ей отомстить: он собрал все вещи сожительницы, вынес на балкон и поджег, а позже расправился таким же образом с машиной возлюбленной.

Теперь поджигателю грозит наказание, предусмотренное частью 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации, – умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.