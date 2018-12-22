Журналист "КП-Крым" признана лучшей в номинации «Журналистское расследование года»

22 Дек. 15:03 2018-12-22T15:04:02+03:00

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В Симферополе прошло ежегодное награждение представителей СМИ «Журналист года - 2018». Корреспондент «Комсомольской правды-Крым» Анастасия Медынцева стала лучшей в номинации «Журналистское расследование года» за материал «Украинские паспорта крымчан открыли Европу для международных преступников».

Победители были определены в 21-й конкурсной номинации.

Так, радиопроектом года стала программа «Вечерний перехват» на радио «Крым», над созданием которой работают авторы и ведущие Владимир Андронаки и Салия Сарсенбаева.

В номинациях «Журналист года: телевидение» победу завоевала главный редактор теле- и радиовещания АНО «ТРК «Крым» Марина Патрина, «Журналист года: радио» – старший редактор редакции радиовещания ГАУ города Севастополь «Севастопольская телерадиокомпания» Светлана Цепалёва, Корреспондентом года стала старший корреспондент печатного издания «Российская газета» в г. Симферополь Ольга Котенева, и другие.