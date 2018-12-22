Часть Симферополя осталась без отопления и горячей воды

22 Дек. 15:39 2018-12-22T15:39:30+03:00

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В Симферополе 22 декабря несколько социальных объектов и 50 домов остались без отопления и горячей воды.

- Идет ремонт теплотрассы по переулку Северный 36 и ремонт запорной арматуры на котельной ДУ 300. Скоро снова наполним систему водой. Отопление возобновится сегодня до 18.00, - уточнили в аварийной службе "Крымтеплокоммунэнерго".

Так, в холодных квартирах остаются жители переулка Северный в домах № 23,34,36; улицы Куйбышева 4, 9, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 32, 22, 27, 29, 31, 34, 35; улицы Киевская, 83; улицы Лермонтова 1/46, 3, 5,7,11,12,13,14,15,16,17,21,25,18,20,22,35; проспекта Победы 22, 24, 28, 30, 38/1, 48, 52, 54, 60, 62, 68, 64, 74, 76, 82. Кроме того, без отопления остаются поликлиника №2 на улице Лермонтова 3а, наркодиспансер на переулке Февральский, 13, Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов киевского района на Куйбышева, 3, детский сад №58 проспекте Победы,60, школа № 3 Лермонтова 14а, школа № 25 Пр.Победы,58.