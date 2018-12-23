2018-12-23T09:40:48+03:00
Общество

В Крыму 23 декабря дождливо и до +9 градусов

Возможны порывы ветра до 20 метров в секунду
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Крыму 23 декабря, в воскресенье, будет облачно, возможен дождь. Будет дуть сильный ветер со скоростью 15-20 метров в секунду. Столбики термометров покажут до +9 градусов, передают синоптики Крымского гидрометцентра.

В Симферополе сегодня будет дождь, облачно, местами туман. Днем до +7 градусов. Будет дуть западный ветер со скоростью 15-20 метров в секунду.

В Севастополе облачно, днем будет дождливо. Температура воздуха днем до +10 градусов.

На ЮБК небо также будет затянуто тучами, местами пройдет сильный дождь. Воздух прогреется до +9 градусов.

В Керчи днем синоптики обещают дождь, до +9 градусов днем.

Еще больше материалов по теме: «Погода в Крыму»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Симферополе на предновогодней ярмарке продали 184 тонны продукции
В Крыму горело нежилое здание и гараж
Часть Симферополя осталась без отопления и горячей воды
Журналист "КП-Крым" признана лучшей в номинации «Журналистское расследование года»
Ревнивец из Симферополя сжег машину и вещи возлюбленной
Первые истребители сели на обновленную взлетную полосу аэродрома "Бельбек"
В Симферополе произошло несколько ДТП за вечер
Погода в Крыму на 22 декабря: дождь и до +9 градусов
Главную елку Севастополя откроют 22 декабря
Крымские врачи в 2018 году получили около 400 миллионов рублей соцподдержки
В Симферополе 22 декабря для проезда закроют две улицы
Глава корпорации развития Крыма ушел в отставку
В 2019 году вырастут цены на электроэнергию для Крыма
В Симферополе приняли бездефицитный городской бюджет
Аэропорт «Симферополь» возобновил работу после тумана
Трое севастопольцев готовили опасный для здоровья алкоголь из ветеринарного раствора
В Симферополе пройдет фестиваль короткометражек «Крымский кадр»
Путин помиловал крымчанина, виновного в крушении самолета со священником
Прокуратура Севастополя нашла три незаконных онлайн-казино
Симферопольцев будут бесплатно возить на ярмарки 22 декабря
Подлодки Черноморского флота тренируются уходить от слежения
В Симферопольском районе появился свет после аварии на линиях