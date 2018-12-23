В Крыму 23 декабря дождливо и до +9 градусов
В Крыму 23 декабря, в воскресенье, будет облачно, возможен дождь. Будет дуть сильный ветер со скоростью 15-20 метров в секунду. Столбики термометров покажут до +9 градусов, передают синоптики Крымского гидрометцентра.
В Симферополе сегодня будет дождь, облачно, местами туман. Днем до +7 градусов. Будет дуть западный ветер со скоростью 15-20 метров в секунду.
В Севастополе облачно, днем будет дождливо. Температура воздуха днем до +10 градусов.
На ЮБК небо также будет затянуто тучами, местами пройдет сильный дождь. Воздух прогреется до +9 градусов.
В Керчи днем синоптики обещают дождь, до +9 градусов днем.
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