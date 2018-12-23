В Крыму 23 декабря дождливо и до +9 градусов

СЕГОДНЯ 09:40 2018-12-23T09:40:48+03:00

Возможны порывы ветра до 20 метров в секунду

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В Крыму 23 декабря, в воскресенье, будет облачно, возможен дождь. Будет дуть сильный ветер со скоростью 15-20 метров в секунду. Столбики термометров покажут до +9 градусов, передают синоптики Крымского гидрометцентра.

В Симферополе сегодня будет дождь, облачно, местами туман. Днем до +7 градусов. Будет дуть западный ветер со скоростью 15-20 метров в секунду.

В Севастополе облачно, днем будет дождливо. Температура воздуха днем до +10 градусов.

На ЮБК небо также будет затянуто тучами, местами пройдет сильный дождь. Воздух прогреется до +9 градусов.

В Керчи днем синоптики обещают дождь, до +9 градусов днем.