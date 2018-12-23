2018-12-23T10:49:19+03:00
Происшествия

В Крыму горело нежилое здание и гараж

Пострадавших на пожарах нет
Надежда ДАЦЮК
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Фото: пресс-служба МЧС по КрымуФото: пресс-служба МЧС по Крыму
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В субботу, 22 декабря, пожарным несколько раз приходилось тушить возгорания.

Так, первое сообение о пожаре поступило в 17.21, горел дом в пгт Багерово Ленинского района, передает пресс-служба МЧС по Крыму.

По прибытии на место выясниолось, что горит нежилое двухэтажное здание, но была угроза распространения огня на близлежащие деревянные постройки. В течение часа огонь был потушен, площадь пожара составила 200 кв. метров.

Второе сообщение о возгорании поступило в 21.36. Оказалось, что горит гараж в селе Пены Нижнегорского района.

По прибытии было установлено, что на территории частного домовладения в гараже произошло возгорание матраса и предметов обихода. Огнеборцы разложили рукавные линии и в течение 15 минут загорание было локализовано и ликвидировано. Площадь пожара составила 2 кв.м. Пострадавших нет. Причину устанавливают эксперты.

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