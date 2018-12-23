В Крыму горело нежилое здание и гараж
В субботу, 22 декабря, пожарным несколько раз приходилось тушить возгорания.
Так, первое сообение о пожаре поступило в 17.21, горел дом в пгт Багерово Ленинского района, передает пресс-служба МЧС по Крыму.
По прибытии на место выясниолось, что горит нежилое двухэтажное здание, но была угроза распространения огня на близлежащие деревянные постройки. В течение часа огонь был потушен, площадь пожара составила 200 кв. метров.
Второе сообщение о возгорании поступило в 21.36. Оказалось, что горит гараж в селе Пены Нижнегорского района.
По прибытии было установлено, что на территории частного домовладения в гараже произошло возгорание матраса и предметов обихода. Огнеборцы разложили рукавные линии и в течение 15 минут загорание было локализовано и ликвидировано. Площадь пожара составила 2 кв.м. Пострадавших нет. Причину устанавливают эксперты.