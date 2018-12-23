2018-12-23T12:48:59+03:00
Общество

В Симферополе на предновогодней ярмарке продали 184 тонны продукции

Горожанам и гостям города предложили большой ассортимент
Надежда ДАЦЮК
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В Симферополе на предновогодней ярмарке, котора прошла 22 декабря, всего продали 184 тонны продукции.

По словам министра сельского хозяйства РК Андрея Рюмшина, свои продукты привезли больше 200 сельхозпроизводителей со всего Крыма.

Рюмшин отметил, что несмотря на широкий ассортимент, предложенный крымчанам, спрос был также высоким.

- На этот раз, благодаря тому, что руководством администрации города Симферополя для жителей и гостей столицы был организован бесплатный подвоз к местам торговли, некоторые продукты были уже распроданы к девяти утра, - сообщил Рюмшин.

Так, сельхозпроизводители предлагали овощи, фрукты, мясо, рыбу, молочные продукты, подсолнечное масло, мед, муку, соленья, мясные и колбасные изделия, яйца, саженцы, елки. Все это можно было купить на 10-15% дешевле рыночной цены.

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