2018-12-23T15:29:03+03:00
Общество

В МЧС объявили штормовое предупреждение по Крыму на 24 и 24 декабря

Будет дуть сильный ветер до 25 метров в секунду
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
Комментарии: comments2
Изменить размер текста:

В Крымском главке МЧС предупредили о грядущем штормовом предупреждении на 24 и 25 декабря. Спасатели предупреждают, что на полуостров обрушатся проливные дожди, переходящие в мокрый снег. Также прогнозируют сильный ветер до 25 метров в секунду.

- В связи с прохождением холодного фронта днем 24 декабря, ночью 25 декабря в Крыму ожидаются сильные дожди, переходящие в мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки, отложение мокрого снега, гололед, гололедица. Очень сильный юго-западный с переходом на северо-западный ветер до 20-25 м/с, - сказано в сообщении пресс-службы МЧС по Крыму.

Спасатели предупреждают, что в непогоду желательно отказаться от поездок, а если вы оказались на улице, нужно держаться подальше от рекламных щитов, высоких деревьев и линий электропередач.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Евпатории внучка украла золотые украшения у своей бабушки
В Симферополе на предновогодней ярмарке продали 184 тонны продукции
В Крыму горело нежилое здание и гараж
В Крыму 23 декабря дождливо и до +9 градусов
Часть Симферополя осталась без отопления и горячей воды
Журналист "КП-Крым" признана лучшей в номинации «Журналистское расследование года»
Ревнивец из Симферополя сжег машину и вещи возлюбленной
Первые истребители сели на обновленную взлетную полосу аэродрома "Бельбек"
В Симферополе произошло несколько ДТП за вечер
Погода в Крыму на 22 декабря: дождь и до +9 градусов
Главную елку Севастополя откроют 22 декабря
Крымские врачи в 2018 году получили около 400 миллионов рублей соцподдержки
В Симферополе 22 декабря для проезда закроют две улицы
Глава корпорации развития Крыма ушел в отставку
В 2019 году вырастут цены на электроэнергию для Крыма
В Симферополе приняли бездефицитный городской бюджет
Аэропорт «Симферополь» возобновил работу после тумана
Трое севастопольцев готовили опасный для здоровья алкоголь из ветеринарного раствора
В Симферополе пройдет фестиваль короткометражек «Крымский кадр»
Путин помиловал крымчанина, виновного в крушении самолета со священником
Прокуратура Севастополя нашла три незаконных онлайн-казино
Симферопольцев будут бесплатно возить на ярмарки 22 декабря
Подлодки Черноморского флота тренируются уходить от слежения
В Симферопольском районе появился свет после аварии на линиях