В МЧС объявили штормовое предупреждение по Крыму на 24 и 24 декабря

СЕГОДНЯ 15:29 2018-12-23T15:29:03+03:00

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В Крымском главке МЧС предупредили о грядущем штормовом предупреждении на 24 и 25 декабря. Спасатели предупреждают, что на полуостров обрушатся проливные дожди, переходящие в мокрый снег. Также прогнозируют сильный ветер до 25 метров в секунду.

- В связи с прохождением холодного фронта днем 24 декабря, ночью 25 декабря в Крыму ожидаются сильные дожди, переходящие в мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки, отложение мокрого снега, гололед, гололедица. Очень сильный юго-западный с переходом на северо-западный ветер до 20-25 м/с, - сказано в сообщении пресс-службы МЧС по Крыму.

Спасатели предупреждают, что в непогоду желательно отказаться от поездок, а если вы оказались на улице, нужно держаться подальше от рекламных щитов, высоких деревьев и линий электропередач.