2018-12-24T07:46:04+03:00
Общество

Погода в Крыму на 24 декабря: до +4 градусов и сильный ветер

Объявлено штормовое предупреждение
Надежда ДАЦЮК
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В Крыму 24 декабря, в понедельник, ожидаются сложные погодные условия. Будет дуть сильный юго-западный ветер до 25 метров в секунду.

В Симферополе будет облачно, местами возможен небольшой дождь и сильный ветер до 20-25 метров в секунду. Температура воздуха днем до +4 градусов.

В Севастополе днем возможен дождь, по данным синоптиков Крымского гидрометцентра. Температура воздуха днем до +10 градусов.

На ЮБК днем ожидается сильный дождь, местами будет дуть сильный ветер до 20-25 метров в секунду. Столбики терметров днем покажут до +8 градусов.

В Керчи сегодня вечером возможен дождь. Днем до +7 градусов. Возможны порывы ветра до 14 метров в секунду.

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