2018-12-24T09:28:46+03:00
Общество

По центральной улице Севастополя гуляла корова

В соцсетях сразу начали шутить на эту тему [видео]
Александра КОРШУНОВА
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Местные жители говорят, что она местная. Фото: Вконтакте/Автопартнер Крым/Алексей СевастопольскийМестные жители говорят, что она местная. Фото: Вконтакте/Автопартнер Крым/Алексей Севастопольский
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В Севастополе по улице Меньшикова прогуливалась корова. Об этом написали очевидцы в социальных сетях.

Кто-то даже пошутил, что она направилась проверять, не открыли ли торговый центр «Муссон».

- Это наша Рудневская. Хозяева где-то в частном секторе на Тульской живут. Ходила проверять, не открыли ли Муссон, - написала Виктория.

Оказывается, что она обычно прогуливается в «балке ниже Центра занятости».

Корова в Севастополе .Видео: Алексей Севастопольский

- Видать потерялась, - подытожили пользователи.

- Буренка думала потаксовать, видать оштрафовали и забрали сидушки, - продолжают юморить севастопольцы.

Кто-то из местных жителей написал, что в городе «беда с этими коровами».

- Я много раз видела коров на дорогах этого города. А однажды, чуть не сбила одну. Шла по средней полосе, на неосвещенном участке, да еще и черная, - сетует местная жительница.

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