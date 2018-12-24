По центральной улице Севастополя гуляла корова

СЕГОДНЯ 09:27 2018-12-24T09:28:46+03:00

В соцсетях сразу начали шутить на эту тему [видео]

Изменить размер текста: A A

В Севастополе по улице Меньшикова прогуливалась корова. Об этом написали очевидцы в социальных сетях.

Кто-то даже пошутил, что она направилась проверять, не открыли ли торговый центр «Муссон».

- Это наша Рудневская. Хозяева где-то в частном секторе на Тульской живут. Ходила проверять, не открыли ли Муссон, - написала Виктория.

Оказывается, что она обычно прогуливается в «балке ниже Центра занятости».

Корова в Севастополе .Видео: Алексей Севастопольский

- Видать потерялась, - подытожили пользователи.

- Буренка думала потаксовать, видать оштрафовали и забрали сидушки, - продолжают юморить севастопольцы.

Кто-то из местных жителей написал, что в городе «беда с этими коровами».

- Я много раз видела коров на дорогах этого города. А однажды, чуть не сбила одну. Шла по средней полосе, на неосвещенном участке, да еще и черная, - сетует местная жительница.