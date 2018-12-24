По центральной улице Севастополя гуляла корова
В Севастополе по улице Меньшикова прогуливалась корова. Об этом написали очевидцы в социальных сетях.
Кто-то даже пошутил, что она направилась проверять, не открыли ли торговый центр «Муссон».
- Это наша Рудневская. Хозяева где-то в частном секторе на Тульской живут. Ходила проверять, не открыли ли Муссон, - написала Виктория.
Оказывается, что она обычно прогуливается в «балке ниже Центра занятости».
Корова в Севастополе .Видео: Алексей Севастопольский
- Видать потерялась, - подытожили пользователи.
- Буренка думала потаксовать, видать оштрафовали и забрали сидушки, - продолжают юморить севастопольцы.
Кто-то из местных жителей написал, что в городе «беда с этими коровами».
- Я много раз видела коров на дорогах этого города. А однажды, чуть не сбила одну. Шла по средней полосе, на неосвещенном участке, да еще и черная, - сетует местная жительница.