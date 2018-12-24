Украинец пытался провезти в Крым духи в тайнике

СЕГОДНЯ 10:07 2018-12-24T10:07:24+03:00

Он его сделал в салоне своего автомобиля

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Украинец попытался ввезти в Крым несколько упаковок духов известных популярных брендов. Их в тайнике у мужчины обнаружили сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Крыму.

Когда украинец прибыл на пункт контроля «Джанкой», пограничники начали осмотр его автомобиля марки «Daewoo». Тогда они и обнаружили «признаки, свидетельствующие о возможном оборудовании тайников или укрытий».

- При углубленном осмотре иномарки с применением специальных средств и служебной собаки в технологических карманах багажника авто обнаружены тайники с укрытыми от пограничного и таможенного контроля пластиковыми упаковками, - добавили в пресс-службе Погрануправления.

Товары у 48-летнего мужчину изъяли и передали на лабораторное исследование. Оказалось, что среди парфюмерии нет запрещенных веществ.

Но владелец товара так и не смог объяснить, зачем он спрятал духи в тайник.